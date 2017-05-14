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否極泰來！澳洲失業男獨中11億 直呼改變人生

2017-05-14  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨一位30多歲失業男子日前中了頭彩，獲得5000萬澳元（11億1580萬元台幣），讓他的人生從此改寫。

綜合報導指出，11日週四開彩的澳洲強力球彩票最大贏家，是一位去年底以來就一直失業的30多歲男子，他一注獨得5000萬澳元的獎金。他雖然不願意透露身分，但在聲明中表示，這改變了他的人生，他甚至不知道5000萬澳元有幾個零。

他中獎後也說不會獨吞，會和家人朋友分享，他希望每個人都能和他一起體驗中奬的感覺。因為他真心想幫助人，所以可能會分出一點獎金給慈善團體。

許多網友得知此消息後都給予男子祝福，「恭喜，這是你應得的...」、「我真為你感到開心！」、「希望你能明智地使用這筆獎金。」

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  • 澳洲雪梨一位30多歲失業男子之前中了頭彩，獲得5000萬澳元。（圖擷自Stuff）

    澳洲雪梨一位30多歲失業男子之前中了頭彩，獲得5000萬澳元。（圖擷自Stuff）

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