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美國聯合航空又出包 駕駛艙密碼資料外洩

美國聯航13日傳出飛機駕駛艙的密碼外洩，發言人已證實此事，但指出有其他程序確保駕駛艙安全。（路透）

2017-05-14  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）在超賣機票拖人下機事件後，一舉一動備受關注，13日傳出飛機駕駛艙的密碼資料外洩，發言人已證實此事，但指出有其他程序確保駕駛艙安全。

美國《CNN》拿到一份聯航發給公司飛行員的公告，指出進入駕駛艙的密碼資料可能已外洩，並指出公司正在建立一個改善計畫。

聯航發言人麥迪‧金（Maddie King）證實此事，強調此事件與駭客無關，但並未提供更多訊息。他在一份聲明中指出，這些密碼是無意中外洩的。

麥迪‧金表示，聯航相當重視乘客和機組員的安全，並指出聯航利用一些超越密碼的措施確保駕駛艙的安全。

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