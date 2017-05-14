等飛機時要幹嘛？ 1成旅客坦言曾忍不住「啪啪啪」

在機場候機時很無聊，有1成美國人坦言，曾忍不住在機場做愛。（美聯社）

2017-05-14 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕在機場候機時太無聊？美國機票比價網站「Jetcost」最近針對美國人調查發現，平均每10人就有1人曾忍不住在機場做愛，其中有14%蓋著外套就直接來，另有17%還曾被機場工作人員逮到。

「Jetcost」日前針對4915名美國成年人調查，結果發現竟有約1成旅客曾在機場做愛。報告指出，有42%旅客曾在廁所做愛、28%闖進儲藏室進行、14%僅蓋著外套就直接來，另有12%偏好VIP室。

這些曾忍不住在機場做愛的男女，有17%在做愛途中被工作人員撞見。選擇在機場發生性行為的人，有87%是和性伴侶一起，但仍有5%會和陌生人發生關係。

調查也發現，約75%旅客在機場有空閒時間，不過並非每個人都忍不住性慾；54%旅客會選擇買免稅商品、67%把握時間吃喝、41%旅客會用智慧型手機消耗、39%看電影、25%看書、11%瀏覽email。