別阻止哥彈鋼琴！ 普廷與習近平會面秀音樂才華

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷與中國領導人習近平,在今天舉行雙邊會談,普廷等待習近平閒暇之餘,竟然向媒體秀起了自己的琴技。

根據《路透》報導,普廷到北京參加一帶一路國際合作高峰論壇,隨後與習近平在釣魚台國賓館舉行雙邊會談。在等待開會期間,普廷來到鋼琴前,演奏了蘇聯時期的曲子。

普廷曾是蘇聯KGB的間諜,網路上也可以蒐尋到秀肌肉、打獵、騎馬、開飛機的形象照,形象十分霸氣,這次難得在媒體面前展現自己的音樂才華。

Russian President Putin plays piano before meeting w/ President Xi on the sideline of the #BeltandRoad Forum in Beijing (Sputnik) pic.twitter.com/Hm9R17k9Mb