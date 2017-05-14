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別阻止哥彈鋼琴！ 普廷與習近平會面秀音樂才華

俄羅斯總統普廷在等待雙邊會談時，秀起了自己的琴技。（美聯社）

2017-05-14  21:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與中國領導人習近平，在今天舉行雙邊會談，普廷等待習近平閒暇之餘，竟然向媒體秀起了自己的琴技。

根據《路透》報導，普廷到北京參加一帶一路國際合作高峰論壇，隨後與習近平在釣魚台國賓館舉行雙邊會談。在等待開會期間，普廷來到鋼琴前，演奏了蘇聯時期的曲子。

普廷曾是蘇聯KGB的間諜，網路上也可以蒐尋到秀肌肉、打獵、騎馬、開飛機的形象照，形象十分霸氣，這次難得在媒體面前展現自己的音樂才華。

相關影片請見：

普廷到北京參加一帶一路國際合作高峰論壇，隨後與習近平在釣魚台國賓館舉行雙邊會談。（法新社）

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