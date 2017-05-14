北韓疑射新型飛彈 專家：若屬實絕對令人擔憂

北韓今天疑試射新型飛彈，專家對此表示擔憂。（美聯社）

2017-05-14 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天上午再度發射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海，日本推測該導彈可能為新型飛彈。有美國專家擔心表示，「如果該報導...屬實，那這次試射可能確實是具有更遠射程的新型導彈，這絕對令人擔憂！」

綜合媒體報導，北韓今天上午又試射飛彈，日本防衛大臣稻田朋美表示，這可能是一種新型導彈。哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics）學者麥道威（Jonathan McDowell）也表示擔憂。

他強調，若日本說法屬實，代表北韓確實有更具射程的新型導彈，這絕對令人擔憂。另外也有專家認為，這枚飛彈飛行距離遠比北韓過去試射要遠，代表自2月試射以來北韓已取得大進展。

針對北韓再次試射，南韓總統文在寅則表示，儘管南韓對與北韓對話的可能性保持開放態度，但只有在北韓表明態度轉變後才有可能對話。他也強調，對試射表示遺憾並堅決對應北韓挑釁。