快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
北韓疑射新型飛彈 專家：若屬實絕對令人擔憂
2017-05-14 19:54
北韓今天疑試射新型飛彈，專家對此表示擔憂。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天上午再度發射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海，日本推測該導彈可能為新型飛彈。有美國專家擔心表示，「如果該報導...屬實，那這次試射可能確實是具有更遠射程的新型導彈，這絕對令人擔憂！」
綜合媒體報導，北韓今天上午又試射飛彈，日本防衛大臣稻田朋美表示，這可能是一種新型導彈。哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard- Smithsonian Center for Astrophysics）學者麥道威（Jonathan McDowell）也表示擔憂。
他強調，若日本說法屬實，代表北韓確實有更具射程的新型導彈，這絕對令人擔憂。另外也有專家認為，這枚飛彈飛行距離遠比北韓過去試射要遠，代表自2月試射以來北韓已取得大進展。
針對北韓再次試射，南韓總統文在寅則表示，儘管南韓對與北韓對話的可能性保持開放態度，但只有在北韓表明態度轉變後才有可能對話。他也強調，對試射表示遺憾並堅決對應北韓挑釁。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾向老公說...
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 同梯雙林「樺」別憂「煜」 》建仔拚戰史 林煜清心靈雞湯
- 大王亮7轟 被誇果真適合簽長約
- 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
- 矮湯想寫傳奇 主場優勢搶7？
- 母女相倚24載 孝女坐輪椅也要推著老母前進
- 腎友要吃得健康 謹記慎食3件事
- 不捨嘎媽扛壓力 嘎嘎懺悔「讓你蒙羞」
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...
- 無法參加WHA 民調：56.2％認為中國應負較大責任
- 鋒面接力 嚴防局部大雨
- 網球》謝家姊弟ITF卡涅、首爾挑戰賽封后稱王
- 法律白話文》法國總統選舉為什麼要選兩次？
- 韋禮安盡孝 喊話媽媽「地看好了沒？」
- 自由廣場》醫療外交的核心價值
- 國民黨食安遊行 六候選人都到場
- 恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜
- 勇母練腳寫字 教肌萎兒成台大碩士生
- 落蒂／微雨清晨
- 40條母親節蛋糕已訂不取 老闆免費送賺福報
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 台灣黃金儲備 退回全球14名
- 歐巡敦克爾克4日賽》負傷騎百公里 馮俊凱抱敢鬥賞
- 柯P要扣公關公司錢 悠遊卡公司稱：沒違約
- 清石膏料櫃堵塞 亞泥2工人活埋慘死
- 「SayHi」找真愛？宅宅花30萬連手都沒碰過
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 「有感覺」開唱慶周年 安安獻《氧氣》逼哭肥肥
- 競技疊杯 腦麻生快手奪冠
- 【愛讀書】 《無眠》
- 謝母恩 261人為母親行洗腳禮
- 母親節義賣 客製指尖陀螺助弱
- 明戰恩師帕帥 勇士布朗先「酸」為敬
- 金山蹦火仔漁船首航 船主：青鱗魚回來了！
- 北市2成父母恐觸法 靖娟：別讓幼兒獨處
- 勒索病毒攻擊恩主公醫院 院長:中央電腦並未中毒
- 75歲裁縫師 魔術手改造阿媽內衣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New navy frigates welcomed to port
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北韓疑射新型飛彈 專家：若屬實絕對令人擔憂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分