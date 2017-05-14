| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

川普小兒子巴倫將升6年級 1年學費破115萬元

美國總統川普（右）的小兒子巴倫（左），今年秋天將和母親梅蘭妮亞（中）從紐約市搬到華府。（美聯社）

2017-05-14  22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11歲的小兒子巴倫（Barron Trump）在今年秋天結束5年級的課程後，將會和母親從紐約市搬到華府，而他可能就讀的學校，一年學費將超過3萬8000美元（約新台幣115.4萬元）。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴倫將結束他在哥倫比亞語法預備學校（Columbia Grammar and Preparatory School）的5年級課程，之後就會和母親移居華府，與入住白宮的父親同住。

也因此外界對於巴倫將會就讀哪所學校有諸多揣測，根據《每日電訊》（The Daily Caller）的消息，巴倫將會轉到馬里蘭州波托馬克（Potomac）的聖安德魯聖公會學校（St. Andrew's Episcopal School）就讀。

聖安德魯提供6年級到12年級的教學，每班約11到15人，全校有580名學生，如果巴倫繼續在該所學校唸高中，他的學費將由每年3萬8590美元（約117.2萬元新台幣）變成4萬650美元（約123.4萬元新台幣）。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 巴倫 巴倫川普
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：川普小兒子巴倫將升6年級 1年學費破115萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.