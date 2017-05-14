川普小兒子巴倫將升6年級 1年學費破115萬元

美國總統川普（右）的小兒子巴倫（左），今年秋天將和母親梅蘭妮亞（中）從紐約市搬到華府。（美聯社）

2017-05-14 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11歲的小兒子巴倫（Barron Trump）在今年秋天結束5年級的課程後，將會和母親從紐約市搬到華府，而他可能就讀的學校，一年學費將超過3萬8000美元（約新台幣115.4萬元）。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴倫將結束他在哥倫比亞語法預備學校（Columbia Grammar and Preparatory School）的5年級課程，之後就會和母親移居華府，與入住白宮的父親同住。

也因此外界對於巴倫將會就讀哪所學校有諸多揣測，根據《每日電訊》（The Daily Caller）的消息，巴倫將會轉到馬里蘭州波托馬克（Potomac）的聖安德魯聖公會學校（St. Andrew's Episcopal School）就讀。

聖安德魯提供6年級到12年級的教學，每班約11到15人，全校有580名學生，如果巴倫繼續在該所學校唸高中，他的學費將由每年3萬8590美元（約117.2萬元新台幣）變成4萬650美元（約123.4萬元新台幣）。