川普首次畢典致詞 籲學子享受當個「局外人」

川普向維吉尼亞州自由大學的1萬8000多名畢業生表示，享受當個「局外人」的機會，因為改變世界的往往是「局外人」。（路透）

2017-05-14 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（13日）生平首次在畢業典禮上致詞，他向維吉尼亞州自由大學（Liberty University）的1萬8000多名畢業生表示，享受當個「局外人」的機會，因為改變世界的往往是「局外人」。

《美聯社》報導，自由大學是間基督教學校，該校校長是去年川普競選總統時，最早、毫不避諱表態支持川普的人之一。川普週六參與該校畢業典禮，在約30分鐘致詞中，傳遞樂觀的訊息，並未提到過去一週他所作的驚人決定：開除FBI局長。

川普向畢業生提出簡要的建議，呼籲他們堅持信念、準備面對批評、並享受成為「局外人」的機會。他呼籲畢業生，永遠不要停止為信念奮戰，「記住：值得去做的事，從來就沒有容易的，從來沒有、從來沒有。」

川普說，跟著信念走，代表你必須面對那些人的批評，他們知道什麼是正確的，但沒有勇氣去做這些事。

川普也建議畢業生「永不放棄」，並滿懷「尊嚴和自豪」，他勉勵學子，「別怕挑戰根深蒂固的利益和失敗的權力結構」，之後更說，「這聽來很熟悉，對吧？」

川普呼籲畢業生，把「不可能（impossible）」視為動力，並享受當個「局外人」的機會。他說，當有人告訴你錯了，這更確定你應該繼續前進。