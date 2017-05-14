校車司機去吃麵 結果被驗出「毒駕」

2017-05-14 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省鎮江日前對校車駕駛做檢查，結果一名駕駛被驗出毒品反應，他供稱，檢測的前2天都是在某間麵店吃麵，檢驗當天早上也是在該間麵店吃，懷疑是麵店的問題，警方於是到麵店調查，當地主管機關並帶回湯麵進行檢測，果真在調料驗出了嗎啡，湯麵驗出了罌粟鹼！

《齊魯網》報導，校車司機被驗出「毒駕」後供稱，他在檢驗當天的早上吃了麵，檢測的前2天早上，也是在該間麵店吃麵，懷疑是麵店的問題，對於檢測結果感到相當冤枉。

警方於是展開突擊檢查，麵店的胡姓老闆稱，自己做的麵條之所以鮮美，全是靠「祖傳秘方」，為了弄清楚，當地的市場監督管理局也對湯麵進行取樣檢測，結果在麵的調料中驗出了嗎啡，湯麵驗出了罌粟鹼！

看到檢驗結果後，胡姓老闆坦承，確實在湯麵內加了罌粟粉，警方也藉此循線逮捕了販賣罌粟粉的上游商家，將他們移送法辦。

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