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奇！這頭山羊耳朵內長「嘴」 有牙齒還會流口水
2017-05-14 18:55
土耳其這頭山羊的耳朵裡面長了「嘴」。（圖擷取自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其有名牧羊人杜曼（Ali Duman）日前在替山羊修剪時，意外發現有隻山羊的耳朵裡面，竟然長了一張「嘴」，這個「嘴」除了有牙齒，還會分泌唾液，讓他嚇了一大跳。
《太陽報》報導，杜曼將這頭山羊帶去給獸醫檢查。替這頭山羊檢查的獸醫耶爾德茲（Yusuf Yildiz）則說，從來沒有看過這種事情，他指出，山羊的耳朵內有牙齒，還能分泌唾液，甚至有吞嚥反射，不過並沒有和動物本身的消化道相連。
耶爾德茲猜測，可能是這頭山羊的母親在懷孕時吃了化學藥品，又或者是接觸了放射物，或是食用了賀爾蒙藥物等，但真正的原因還需要進一步調查。
杜曼則說，他不會把這頭山羊賣掉或是殺掉，會等到專家檢查出什麼原因導致此事。
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