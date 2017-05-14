無視「女性禁駕令」 沙國女急轉方向盤成功救命

2017-05-14 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕在沙烏地阿拉伯，女性不能夠開車，然而一位沙國女學生在發現校車司機突然暈倒後，就直接開校車載他前往急救，最後成功救回司機的命，獲得大家的稱讚。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯是全球唯一禁止女生開車的國家，而且國家對違法者的懲罰相當重，有些人會被逮捕、開除、甚至遭鞭打。不過沙國20歲女學生爾莎瑪莉（Ashwaq Al-Shamri）在看到校車司機因為中風昏倒，而且離醫院相當遙遠後，就坐上駕駛座開車。爾莎瑪莉將失去意識的司機載到家人身邊，並將他送往急救，順利救回司機的命。

爾莎瑪莉事後表示，她爸爸小時候就有教她怎麼開車，而她爸爸在得知她救回校車司機的命後也以她為榮。許多網友看到爾莎瑪莉不顧自己可能受罰、開車送司機急救的行為後都給予稱讚。有網友直言「了不起」。但也有網友表示，「希望她別因為開車救人被當局逮捕...」。

其實近年來很多沙烏地阿拉伯的社運份子都希望政府將禁止女性開車的法律廢除，然而現在似乎仍沒有解禁的徵兆。