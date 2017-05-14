35噸神秘巨石現身森林 從何而來仍是一團謎

波士尼亞與赫塞哥維納聯邦的札維多維奇村子去年被人發現一顆重達35噸的巨石，但經過了一年，這顆巨石怎麼來的還是一個謎團。（圖擷自《每日郵報》）

2017-05-14 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕波士尼亞與赫塞哥維納聯邦（Bosnia and Herzegovina）中部，札維多維奇（Podubravlje）村子裡去年被人發現一個重達35噸、直徑達3.38公尺的巨大圓形石球埋在森林中，考古學家歐斯曼納吉克（Semir Osmanagic）認為這是歐洲最古老的圓石工法技術，但經過了一年，這顆巨石怎麼來的還是一個謎團。

據《每日郵報》報導，這顆神秘的巨石去年被歐斯曼納吉克發現，他形容巨石彷彿就像1981年《法櫃奇兵》印第安那瓊斯系列從失落廟宇滾出來的一樣，不過他認為，森林中的這顆巨石應該是可以證明歐洲在1500多年前就有失落文明的證據，因為這看起並非「自然形成」，反而是人為的雕刻工法。

歐斯曼納吉克透露，這顆巨石顏色棕紅，可能含有豐富的鐵，密度比一般石頭高，也比哥斯大黎加發現的巨石還要大兩倍。而波士尼亞與赫塞哥維納聯邦山區發現巨石已經不是第一回，根據居民消息指出，類似的巨石在當地至少有8顆，但很多人認為巨石裡藏有金子，所以想盡辦法砸碎巨石取金，因此有許多巨石被破壞。