| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
卡巴斯基證實 勒索病毒2.0出現變種 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

砍斷7歲兒陰莖後 狠母上吊身亡

2017-05-14  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕人倫悲劇！中國重慶銅梁區1名母親，日前持刀砍斷7歲兒的陰莖後，上吊自殺身亡。

綜合中媒報導，12日上午，男童遭到媽媽突襲，傷勢嚴重，血流不止，送醫急救後發現，陰莖斷成3截、睪丸斷成2截，泌尿科、顯微外科醫師連忙替他進行手術。

醫師表示，男童的手術非常困難，需要透過搭橋的方式，將斷開的血管接起來，術後有望解決排尿問題，性功能的部分，則有待觀察。

報導指出，男童母親鑄下大錯後，隨即懸樑自盡；男童家屬也不願透露事件經過，不過當地警方已開始介入調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 中國重慶銅梁區1名7歲男童，慘遭母親斷根。（圖擷取自「新浪網」）

    中國重慶銅梁區1名7歲男童，慘遭母親斷根。（圖擷取自「新浪網」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上吊 性功能 砍斷 陰莖
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：砍斷7歲兒陰莖後 狠母上吊身亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.