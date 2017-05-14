砍斷7歲兒陰莖後 狠母上吊身亡

2017-05-14 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕人倫悲劇！中國重慶銅梁區1名母親，日前持刀砍斷7歲兒的陰莖後，上吊自殺身亡。

綜合中媒報導，12日上午，男童遭到媽媽突襲，傷勢嚴重，血流不止，送醫急救後發現，陰莖斷成3截、睪丸斷成2截，泌尿科、顯微外科醫師連忙替他進行手術。

醫師表示，男童的手術非常困難，需要透過搭橋的方式，將斷開的血管接起來，術後有望解決排尿問題，性功能的部分，則有待觀察。

報導指出，男童母親鑄下大錯後，隨即懸樑自盡；男童家屬也不願透露事件經過，不過當地警方已開始介入調查。

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