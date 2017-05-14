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卡巴斯基證實 勒索病毒2.0出現變種 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
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卡巴斯基證實 勒索病毒2.0出現變種

2017-05-14  16:34

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍及全球。先前一位英國網路專家意外啟動病毒的銷毀開關（Kill Switch），讓感染狀況稍緩，但現在防毒軟體公司卡巴斯基證實，變種的勒索病毒已經出現。

英國網路安全專家MalwareTech原先發現，這款病毒會連上一個特定網址，而該網址並沒有被註冊。MalwareTech好奇之下註冊該網址，沒想到這就是病毒創造者所設計的銷毀開關，讓這款惡意軟體暫停散播。

據知名駭客媒體《The Hacker News》報導，卡巴斯基全球研究和分析團隊總監拉尤（Costin Raiu）指出，現在已經有「WannaCry 2.0」變種出現，而且這個變種病毒是取消了銷毀開關的版本，亦即不能再透過註冊特定網址，阻止病毒繼續散播。

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  • 防毒軟體公司卡巴斯基證實，變種的勒索病毒已經出現。（資料照，記者謝武雄翻攝）

    防毒軟體公司卡巴斯基證實，變種的勒索病毒已經出現。（資料照，記者謝武雄翻攝）

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