巴黎拍賣橋上「愛情鎖」 所得820萬將捐助難民

多年來有大量的觀光客將銘刻有名字的「愛情鎖」鎖在巴黎橋梁欄杆上，用來彰顯永恆不渝的愛情。（美聯社）

2017-05-14 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕在法國巴黎的多座橋梁上都掛有由情侶們所留下、象徵愛情的鎖頭，今天巴黎將掛在巴黎各座橋上的「愛情鎖」拿來拍賣，總共獲得超過27萬美元（約新台幣820萬元），這些錢將用來幫助難民。

綜合報導指出，多年來有大量的觀光客將銘刻有名字的「愛情鎖」鎖在巴黎橋梁欄杆上，用來彰顯永恆不渝的愛情，最知名的就是羅浮宮附近的「藝術橋」（Pont des Arts）。但由於過多的鎖頭導致藝術橋部分塌陷，巴黎官方因此禁止人們掛上新鎖，將舊鎖拆掉。今天巴黎市立典當行（Credit Municipal de Paris）就拍賣了150大串的愛情鎖，打算將拍賣獲得的善款拿來幫助難民。

這次的拍賣吸引了數百人參加，拍賣商品除了鎖頭外，還有一些過去屬於橋梁的老舊零件。拍賣中最貴的品項是「藝術橋」一根重達470公斤的欄杆，以1.7萬歐元賣出（約新台幣56.5萬元）。這座橋其他部分的賣出價格則介於3500歐元（約新台幣11.6萬元）和1.2萬歐元（約新台幣39.8萬元）之間。