勒索病毒已收多少贖金？比特幣專家：60萬元
2017-05-14 16:04
比特幣追蹤專家表示，散播勒索病毒的嫌犯，目前收到2萬美元左右的贖金（約新台幣60萬元）。（圖擷自《衛報》）
〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」流竄全世界，這款惡意軟體會鎖住中毒電腦的資料，並要求支付比特幣才解除封鎖。一間專門追查非法比特幣流向的公司創辦人透露，歹徒現在應該收到2萬美元左右的贖金（約新台幣60萬元）。
據《衛報》報導，專門為美國和英國執法機構，提供非法比特幣追查的公司Elliptic，其聯合創始人羅賓遜（Tom Robinson）指出，至少已確認3個比特幣地址，是與這波惡意軟體的攻擊有關。
羅賓遜表示，在尋找病毒散播者的過程中，他們發現這些比特幣地址已收到大約2萬美元的贖金。不過他強調，當作贖金的比特幣仍留在這些地址當中，沒有經過任何轉移，所以也就無法追蹤嫌犯的身分。
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