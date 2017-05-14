不只川普有核武密碼！馬克宏今上任也將取得

馬克宏今天交接。（路透）

2017-05-14 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國新總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天就職，將與前總統歐蘭德（François Hollande）交接，他也將獲得法國總統得到的核武密碼。

綜合外媒報導，馬克宏台灣時間下午4點將與社會黨的歐蘭德交接，成為法國最年輕的總統，接下來5年任期將面臨經濟、歐盟等問題。

報導指出，今天馬克宏預計與妻子布莉姬（Brigitte Macron）在艾麗榭宮（Elysée Palace）走紅毯，也將與歐蘭德舉行閉門會議，雙方大約進行半小時談話，過程中也會交接法國總統擁有的核子武器密碼。

文中指出，馬克宏與歐蘭德的肢體動作將被媒體放大檢視。馬克宏交接後，也將在香榭大道遊行，不過目前馬克宏陣營未透露車款，過去歐蘭德以雪鐵龍的車作為遊行車輛，報導認為馬克宏會選擇較大型的車款。

另外，明天馬克宏預計會公布保密到家的法國總理人選。隨後就會飛往德國柏林與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面。