加拿大人氣總理杜魯道 帶3歲兒陪上班萌翻網友！
2017-05-14 15:28
杜魯道3歲兒子陪父親上班。（圖擷自杜魯道臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）人氣旺，日前他帶著3歲兒子一起去上班，照片曝光後再度成為熱門話題，許多人稱讚他的高超公關技巧。
《BBC》報導，杜魯道帶著3歲兒子哈德里恩．杜魯道（Hadrien Trudeau）一起辦公，當天除了加拿大政府的全國代表團會議、下議院的質詢、與大學校長會面等，他仍找到時間與兒子玩躲貓貓，當天兩人還一起在辦公大樓穿梭，話面相當有趣，引起許多網友熱烈討論。
小哈德里恩與杜魯道一起面對媒體，他還有模有樣代替爸爸選擇媒體提問，超萌模樣獲得好評，許多人讚嘆杜魯道的公關技巧太厲害。
一名網友在杜魯道臉書留言，「這太寶貴了！我年紀很大了，還記得看過官方公布你（杜魯道）和你父親（前總理皮耶杜魯道）的合照，當時你還很小。」另一名網友則說，「無論是否對公關有好處，你無法否認杜魯道是愛家好男人。」
報導提到，杜魯道受到支持者喜愛，他過去為敘利亞難民遊行，並公開表示自己為女權主義者，上週還傳出有敘利亞難民將孩子的名字取名為杜魯道。
杜魯道抽空與兒子玩躲貓貓。（圖擷自杜魯道臉書）
杜魯道兒子面對媒體不怕生。（圖擷自杜魯道臉書）
兩人一起面對媒體。（圖擷自杜魯道臉書）
兩人在辦公大樓跑透透。（圖擷自臉書）
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