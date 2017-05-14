回收飯店沒用完的肥皂 竟然能救人一命

2017-05-14 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕每次去旅行住飯店，大家是否曾想過，飯店提供的肥皂沒用完，會如何處理呢？單是美國，每天就有超過200萬塊肥皂被丟棄，但地球另一頭卻有上億物資缺乏的人們需要這些衞生用品，因此美國有一個慈善組織和大飯店集團聯手，把這些肥皂回收、再生，再送到有需要的貧民手上。

綜合外媒報導，美國奧蘭多有一個回收組織「Clean the World」，該組織專門收集全世界各個飯店沒有用完的肥皂，對它們進行清理、融化、消毒和包裝，最後製成全新的肥皂，並送到世界各地的慈善機構和非政府組織，幫助當地貧困的居民，尤其是衛生條件較差的地區，有了這些免費的肥皂之後，就能大幅改善髒亂的環境，降低傳染病的發生與死亡率。

「Clean the World」創辦人塞普勒（Shawn Seipler）原本在科技公司有穩定工作，一次出差住飯店時得知沒用完的肥皂會全數丟掉，就想到很多窮人因衞生問題而無法活命，因而在2009年放棄高薪，開始在佛州的飯店回收肥皂，將肥皂回收再生殺菌重製，工序完全自動化，再把它們送到需要的人手上。「Clean the World」在全球設有4個回收中心，目前已經捐出4000萬個肥皂，總共送往115個國家。