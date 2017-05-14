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北韓今又試射飛彈 專家：射程可達4500公里

北韓今天試射的飛彈，曾在上月15日的閱兵儀式上出現。（圖擷自http://allthingsnuclear.org/）

2017-05-14  14:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今天上午再度發射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。日本表示，該導彈可能為新型飛彈；美國專家也推測，該導彈射程可能達4500公里，遠比北韓目前各式飛彈的射程還長。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）全球安全計畫共同主管萊特（David Wright）發表文章分析，北韓今天試射的飛彈達不尋常高度，且不採高飛軌道發射，改以標準軌道發射，射程可能達到4500公里。

萊特表示，北韓今天使用的飛彈可能為兩級液體燃料的新型機動飛彈，該飛彈曾在上月15日「太陽節」的閱兵儀式上亮相。

文中也提到，北韓的舞水端飛彈約可飛行3000公里，但北韓距離關島約3400公里，若北韓想打到美國西岸則需要8000公里的導彈，要打到夏威夷也要能夠飛行7000公里。

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  • 北韓今晨試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。（路透）

    北韓今晨試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。（路透）

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