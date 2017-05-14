兔子也會縮骨功？ 輕鬆鑽籠網「逃獄」成功

兔子從超小的孔洞中逃脫。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

2017-05-14 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本有位民眾不想讓寵物兔在家中亂跑，但又想給牠足夠的活動場所，因此用網籠隔開牠生活的空間。沒想到這隻看來肥肥的兔子，竟然能從小小的籠孔鑽身逃脫，讓許多日本網友看到後都驚呼連連。

這位飼主將兔子脫逃的影片傳到推特後，立即引起網友注意。影片中可以看到一隻棕色的兔子，仔細觀察籠洞的大小後，先把頭鑽過去，接著身體也一路暢通，連看似無法通過的大屁屁，也輕鬆通過網籠。

日本網友見證了兔子驚人的「逃獄」過程後，嚇得目瞪口呆，有人直呼「超驚訝的！」、「什麼！完全不能理解如何辦到！」也有不少網友認為，兔子柔軟的身體根本可以和貓咪相比。不過飼主最後決定在網籠下方加裝板子，避免兔子再度「逃獄」。

兔子先是觀察網籠的大小。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

接著先從頭部嘗試。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）