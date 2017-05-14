| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

兔子也會縮骨功？ 輕鬆鑽籠網「逃獄」成功

兔子從超小的孔洞中逃脫。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

2017-05-14  14:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本有位民眾不想讓寵物兔在家中亂跑，但又想給牠足夠的活動場所，因此用網籠隔開牠生活的空間。沒想到這隻看來肥肥的兔子，竟然能從小小的籠孔鑽身逃脫，讓許多日本網友看到後都驚呼連連。

這位飼主將兔子脫逃的影片傳到推特後，立即引起網友注意。影片中可以看到一隻棕色的兔子，仔細觀察籠洞的大小後，先把頭鑽過去，接著身體也一路暢通，連看似無法通過的大屁屁，也輕鬆通過網籠。

日本網友見證了兔子驚人的「逃獄」過程後，嚇得目瞪口呆，有人直呼「超驚訝的！」、「什麼！完全不能理解如何辦到！」也有不少網友認為，兔子柔軟的身體根本可以和貓咪相比。不過飼主最後決定在網籠下方加裝板子，避免兔子再度「逃獄」。

兔子先是觀察網籠的大小。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

接著先從頭部嘗試。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

果然頭過身就過，兔子成功「越獄」。（圖擷自「のあ.｡o♡（coco）‏@noa_liam」推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兔子 動物 縮骨功 蒐奇
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：兔子也會縮骨功？ 輕鬆鑽籠網「逃獄」成功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.