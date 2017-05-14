香港地鐵列車縱火案 自焚嫌犯今不治
2017-05-14 12:32
香港地鐵於今年2月10日晚間發生縱火案，起因於60歲嫌犯張錦輝在列車內自焚，張錦輝於今日清晨5時19分，因為器官衰竭不治身亡。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕香港地鐵於今年2月10日晚間發生縱火案，起因於60歲嫌犯張錦輝在列車內自焚，造成包括他在內的19人受傷，其中有一名台籍旅客。張錦輝於今日清晨5時19分，因為器官衰竭不治身亡。
據香港《明報》報導，張錦輝當時在金鐘開往尖沙嘴站的列車中，突然朝自己潑灑易燃液體並點火，波及周遭多名乘客。張嫌在案發後被送往威爾斯親王醫院，經過3個多月的治療後，仍然傷重不治。
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