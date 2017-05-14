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轉型正義！ 西班牙國會決議挖佛朗哥墳

20世紀法西斯獨裁者佛朗哥。（法新社資料照）

2017-05-14  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國會在11日通過一項議案，將20世紀法西斯獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）遺體，挖出紀念西班牙內戰的「烈士谷」（Valley of the Fallen），讓他在其他地方重新安葬。這將是西班牙從2006年《歷史記憶法》後，一項重大的轉型正義。

綜合媒體報導，這項提案由西班牙最大反對黨「工人社會黨」（PSOE）提出，獲得左翼政黨「我們可以黨」（Podemos）支持，眾議院共計350席，198票贊成，1票反對，是項「沒有約束力」的議案。

始創於佛朗哥政權的執政黨「人民黨」（Partido Popular，PP）一直反對挖出佛朗哥遺體，認為這會挑起痛苦的回憶。「人民黨」和「加泰隆尼亞左派共和黨」（Esquerra Republicana de Catalunya，ERC）一同棄權這次投票。

工人社會黨表示，「烈士谷」紀念勝利者多於受難者，不該是佛朗哥主義者國家天主教主義的紀念物，主張改為「和解文化與集體民主記憶」的空間，重新檢視獨裁者，讓受害者更尊嚴地對待。工人社會黨議員卡馬拉（Gregorio Camara）認為，「政府有民主的責任，去了解我國歷史記憶，並以更大信任，讓歷史的傷口療傷。」

「烈士谷」位於西班牙首都馬德里西北方，佛朗哥為紀念和埋葬在西班牙內戰期間那些為他的「光榮十字軍」而戰鬥的人，1978年佛朗哥逝世後也埋葬於此地，成為極右派的朝聖地。

91歲西班牙著名編劇阿爾博諾斯（Nicolás Sánchez-Albornoz），他曾是政治犯之一。他樂見這項提議，但有點晚了。阿爾博諾斯說，這早該在多年前通過這項決議，佛朗哥的墳墓還在那裡，是一件非常可恥的事，「希特勒（Adolf Hitler）和墨索里尼（Benito Mussolini）都從歐洲消失了，但在西班牙，保留加害者和受害者的墳墓，竟被看作是稀鬆平常的事。」

紀念西班牙內戰的「烈士谷」。（路透資料照）

工人社會黨表示，「烈士谷」紀念勝利者多於受難者，不該是佛朗哥主義者國家天主教主義的紀念物。（美聯社資料照）

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