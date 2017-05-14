爛醉父母倒路邊 嬰孩哇哇大哭、地上爬
2017-05-14 11:40
烏克蘭有名男嬰，側躺在水泥地上，小小的手還緊抓喝得爛醉的父親的鞋子不放。（圖擷取自《太陽報》）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部的札波羅耶（Zaporozhye）市，日前有對同為28歲的離譜父母，大白天喝得爛醉倒在大街上，放任寶貝坐在嬰兒車上哇哇大哭，還在地上爬。
綜合媒體報導，從照片中可見，廢輪胎改造的平台上，酒瓶與奶瓶同置，一旁坐在嬰兒車上的嬰孩，哭鬧不休，他的父母卻醉醺醺的，其一倒在草地上，另一人雙手撐地跪下，熱心民眾趕緊叫警察。
警方獲報抵達現場，喚醒這對失職的父母後，將一家3口帶回派出所，警告他們別再犯。不料，數小時後，這對酒鬼夫妻檔又坐在路邊低頭呼呼大睡，小朋友緊緊抓著父親的鞋子，側躺在水泥地上，警察見狀氣得帶回警局，打算以虐兒罪起訴2人，並將嬰孩委由社福機構照顧。
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