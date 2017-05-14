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英國網路專家出手 意外中止勒索病毒傳播

2017-05-14  11:20

〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「WannaCry pt0r 2.0」席捲全球近百個國家，中毒的民眾束手無策。現在有位英國網路安全研究專家，意外中止了這波勒索病毒的傳播。不過，已中毒的電腦仍無法恢復，而且未來可能還會有變種病毒流傳。

據《衛報》報導，該名年僅22歲的年輕網路專家化名為MalwareTech，他表示，病毒爆發的當天下午3點，他和同事吃完午餐後才發現一堆災情傳出，當他檢視勒索病毒時，發現這個惡意軟體會連上一個特定的網址，而該網址並沒有被註冊，網址名稱顯然是由亂碼組成。

MalwareTech決定花10.69美元（約新台幣324元）註冊該網址，試試看是否能分析病毒的傳播模式，沒想到當他註冊網址後，勒索病毒就停止擴散。

MalwareTech分析，這可能是寫出勒索病毒的人士，將該網址當成「銷毀開關」（killswith），病毒讓電腦中毒後，都會與該網址聯繫，一旦該網址不再是虛擬的而是真實存在時，那麼病毒就會停止傳播。

也就是說，MalwareTech在註冊後激活了該網址，開啟了病毒的銷毀開關，這種銷毀開關是創建者避免病毒繼續擴散的方式。MalwareTech強調，創造病毒的人有可能會更改另一個虛擬的網址，讓病毒再度流傳，因此他呼籲人們儘快更新電腦。

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  • 電腦勒索病毒「WannaCry pt0r 2.0」席捲全球近百個國家，一位英國網路安全研究專家，意外中止了這波勒索病毒的傳播。不過之後可能還會有變種病毒流傳。（資料照，記者謝武雄翻攝）

    電腦勒索病毒「WannaCry pt0r 2.0」席捲全球近百個國家，一位英國網路安全研究專家，意外中止了這波勒索病毒的傳播。不過之後可能還會有變種病毒流傳。（資料照，記者謝武雄翻攝）

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