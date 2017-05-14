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北韓發射飛彈 文在寅：堅決處理挑釁
2017-05-14 10:44
〔即時新聞／綜合報導〕南韓新總統文在寅上任未滿一週，北韓今日於平壤以北約100公里處發射彈道導彈，飛行距離約700公里。文在寅強烈譴責北韓的舉動，並強調他會堅決處理挑釁。
據《韓國時報》報導，文在寅指出，北韓試射導彈是對區域安全的嚴重威脅，明顯違反了聯合國安理會決議。他表示，南北韓是有機會展開對話的，但只有在北韓改變態度的情況下才有可能。
文在寅命令南韓軍方在與美國堅定的聯盟基礎上，加強對北韓軍事威脅的應對。他也指示南韓軍方必須要加速建立導彈防禦體系。
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