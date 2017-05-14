北韓導彈高度逾2千公里 日本：疑為新飛彈

北韓今晨試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。（路透）

2017-05-14 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨試射一枚導彈，飛行距離約700公里，最後落入日本海。美軍指這枚飛彈與洲際飛彈不同，日本則說這枚飛彈高度超過2000公里，可能是新型飛彈。

據《路透》報導，美軍太平洋司令部（Pacific Command）發言人表示，正在評估該導彈的型號，它與洲際飛彈不一致。

日本防衛大臣稻田朋美表示，北韓今晨試射的導彈高度達到2000多公里，可能是最新型的導彈。稻田朋美說，北韓發射導彈30分鐘後，落入北韓東岸的日本海，「這是北韓一貫的射擊位置。」

《韓國時報》報導，從導彈發射的距離來看，這次北韓的試射是成功的。