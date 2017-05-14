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中國人權律師李和平 遭特殊刑具折磨

2017-05-14  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師李和平，遭到當局關押將近2年時間，終於在本月9日釋放出獄，他的妻子王峭嶺透露李和平在監禁生活中，曾經整整一個月被穿戴上特殊刑具，讓他不能直立只能一直佝僂，包括在睡覺的時候。

據《BBC中文網》報導，這種刑具是手銬和腳鐐的組合，中間有短鏈連接，讓人無法伸展身體。王峭嶺說，李和平曾經在一整個月的每天24小時，都遭受這種刑具折磨，因為當局想要讓他認罪。

報導中指出，2015年的中國酷刑調查報告中顯示，有人長達8年都戴上這套特殊刑具。國際特赦中國問題研究員倪偉平則強調，這種刑具會讓人相當不舒服，而且很容易造成身體損傷。

王峭嶺表示，李和平在獄中還有遭受其他虐待，例如被強行灌藥，警方宣稱是高血壓的藥物，但李和平明明沒有這種病，吃下藥後讓他意識模糊、肌肉疼痛。除此之外，警方還對李和平展開長期問訊，包括不讓他睡覺、強迫他一天內站立15小時不得移動。

倪偉平指出，這些肉體和精神的折磨方式，就是為了讓李和平認罪。但王峭嶺說，儘管丈夫遭到酷刑虐待，但他完全沒認罪，也不會承認試圖顛覆國家政權的罪名。

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  • 中國人權律師李和平，遭到當局關押將近2年時間，入獄前（左）和出獄後（右）差異相當大。（圖擷自《BBC中文網》）

    中國人權律師李和平，遭到當局關押將近2年時間，入獄前（左）和出獄後（右）差異相當大。（圖擷自《BBC中文網》）

  • 李和平曾遭特殊刑具折磨。（圖擷自《BBC中文網》）

    李和平曾遭特殊刑具折磨。（圖擷自《BBC中文網》）

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