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圖66萬酬勞 代理孕婦撐破傷口喪命

2017-05-14  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省潛江市與荊州市交界的七里村，因務農賺不到錢，多名婦女便從事代理孕母，補貼家用，有人因懷孕頻繁，撐破先前未全癒的傷口，不幸喪命。

綜合中媒報導，七里村村民表示，不只年輕人，連4、50歲的婦女都鋌而走險，幾乎每家都有人去做代理孕母，每次約可賺15至20萬人民幣（約新台幣66至88萬元）不等的酬勞，因此該村又叫「代孕村」。

村民練女透露，這裡做代理孕母，約始於10年前，有人生了1、2個就沒下文，也有人生了3、4個繼續做。她說，這工作並不簡單，1天1劑排卵針，連打75針，有時屁股被打腫處全是硬的；還有人多次流產，子宮被迫切除，一輩子無法再生育；最嚴重的，是有名30多歲女子，剛生完隔年又懷孕，撐破先前的傷口，賠上寶貴性命，事後家屬僅獲賠鉅款。

育有2子、現年34歲、同樣從事代理孕母的李女指出，她曾為另一家庭生下男寶寶，雖然賺到錢，但畢竟是懷胎十月的孩子，無法與他相認，這樣的罪惡感，只能自己吞，但管不了那麼多，只求能拿到錢，一家子溫飽就好。

報導指出，在中國，任何形式的代孕，均屬違法，代孕的仲介機構與相關人員，都會被處以刑罰與罰款，當地村民也都知道，但目前並未出現代理孕母被判刑的案例。

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  • 七里村村民透露，「這裡想賺錢的年輕婦女都去代孕了」。（圖擷取自「搜狐網」）

    七里村村民透露，「這裡想賺錢的年輕婦女都去代孕了」。（圖擷取自「搜狐網」）

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相關關鍵字： 代理孕母 務農 懷孕 排卵針 流產
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