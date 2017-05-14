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發現可疑包裹 英關閉機場後引爆
2017-05-14 09:24
〔即時新聞／綜合報導〕英國西約克郡的里茲布拉福國際機場（Leeds Bradford），於昨（13）日晚間發現可疑包裹，警方隨後關閉機場，員工和乘客皆緊急撤離，再由炸彈處理小組引爆包裹，目前機場已重新開放，案件仍在調查中。
據《BBC》報導，西約克郡警方表示，在發現可疑包裹後，按照保障乘客和公眾安全的程序，隨即拉起警戒線，機場關閉的時間相當短。警方不認為這起事件是惡意的或與恐怖攻擊有關，詳細案情還在釐清當中。
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