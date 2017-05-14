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微波加熱天竺鼠 巴西少女慘遭圍剿

可憐的天竺鼠，被飼主穆勒放進微波爐加熱。（圖擷取自《Metro》）

2017-05-14  09:38

〔即時新聞／綜合報導〕這種飼主！巴西日前發生一起虐待動物事件。1名16歲少女穆勒（Vitoria Muller）宣稱，因朋友教唆，竟將自家養的天竺鼠放進微波盧加熱，錄影存證放上網路，慘遭砲轟！

英國《每日郵報》報導，從影片中可見，穆勒將天竺鼠關進微波爐後，按下加熱鍵，胖胖的身軀隨著底座的轉盤繞了一圈，嚇得牠低頭查看，伸出四肢穩住，再跳到一旁角落窩著，一臉慌張無助地找尋出口，所幸及時關掉電源，才沒釀成大禍。

影片一出，大批網友隨即圍剿穆勒，痛批「不敢相信有人這麼殘忍地對待小動物」、「這人有事嗎？」要求相關單位介入懲處，嚇得她趕緊刪除社群網站帳戶，再由父親帶到警局，解釋事始末，並為自己可恥的行徑公開致歉。

穆勒父親表示，女兒已受到該有的懲罰，我們全家保證會善待動物，絕對不會再犯相同的錯誤。事後這隻可憐的天竺鼠，被當地政府人員帶走，獸醫檢查後表示，小傢伙僅受到驚嚇，但並無大礙。

YouTube影片連結：

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  • 外型姣好的穆勒，聲稱因朋友教唆，竟把天竺鼠放進微波爐加熱。（圖擷取自《Metro》）

    外型姣好的穆勒，聲稱因朋友教唆，竟把天竺鼠放進微波爐加熱。（圖擷取自《Metro》）

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