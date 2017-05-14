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清理豬舍化糞池 一家6口相繼沼氣中毒死亡

中國廣東省昨天發生一起沼氣中毒死亡意外，事故造成一共6人死亡。（圖截自網路）

2017-05-14  09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省發生一起沼氣中毒死亡意外，有外媒報導指出，廣東潮州市的王小姐昨天清理自家豬舍化糞池時，卻因沼氣中毒昏迷在化糞池內，她的父母、兄弟、親友相繼下去搶救，全部也昏迷在內，最後醫護人員搶救無效，事故造成一共6人死亡。

綜合外媒報導，該起意外發生在潮州饒平縣南山村，昨天上午村民王先生一家到自家豬舍化糞池，打算抽取化糞池水澆在果園，但因為管道堵塞，王先生的女兒下去化糞池處理堵塞，但卻昏迷在內，王先生夫婦和2名兒子發現後相繼下去搶救，卻全部陷入昏迷。之後王先生另外一名兒子打電話向父親好友呂先生求救，呂先生也昏迷在化糞池內。

6人全部陷入昏迷後，當地相關單位緊急趕赴現場救人，搶救過後，仍然宣告6名昏迷者死亡，當地政府於13日晚間也派員慰問意外事件的死者家屬且送達慰問金。

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