| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生

南韓世越號在打撈上岸後，12日搜索隊在船尾處發現大量骨骸。（美聯社資料照）

2017-05-14  08:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號在打撈上岸後，12日搜索隊在船尾處發現大量骨骸。經過確認後發現，部分骨骸屬於一名失蹤的女高中生。

據《韓聯社》報導，南韓搜尋隊12日在第4層船尾找到部分牙齒，13日經化驗後證實屬於失蹤女高中生曹恩和（Cho Eun-hwa，音譯）。目前仍有8名失蹤者仍未被尋獲，包括3名學生、2名教師和另外3名遊客。

世越號船難是南韓最嚴重的海難之一，2014年4月16日自仁川港駛往濟州島的途中發生船難。該船載有476人，其中有325名為檀園高中二年級學生，當時正參加畢業旅行。

廣告
  • 骨骸經化驗後證實屬於失蹤女高中生曹恩和（Cho Eun-hwa，音譯）。（歐新社資料照）

    骨骸經化驗後證實屬於失蹤女高中生曹恩和（Cho Eun-hwa，音譯）。（歐新社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世越號 南韓 船難 遺骸 骨骸
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.