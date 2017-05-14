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世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生
2017-05-14 08:31
南韓世越號在打撈上岸後，12日搜索隊在船尾處發現大量骨骸。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號在打撈上岸後，12日搜索隊在船尾處發現大量骨骸。經過確認後發現，部分骨骸屬於一名失蹤的女高中生。
據《韓聯社》報導，南韓搜尋隊12日在第4層船尾找到部分牙齒，13日經化驗後證實屬於失蹤女高中生曹恩和（Cho Eun-hwa，音譯）。目前仍有8名失蹤者仍未被尋獲，包括3名學生、2名教師和另外3名遊客。
世越號船難是南韓最嚴重的海難之一，2014年4月16日自仁川港駛往濟州島的途中發生船難。該船載有476人，其中有325名為檀園高中二年級學生，當時正參加畢業旅行。
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