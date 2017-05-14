伊朗規模5.8地震 已知2死超過200傷

車子被房子磚塊砸。（圖取自earthquakereport）

2017-05-14 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗傳出規模5.8的大地震，當地媒體報導，目前災情慘重，已知有2人死亡，大約220人受傷，目前死傷人數仍在攀升。

伊朗通訊社（IRNA）報導，震央在皮斯奎拉鎮（Pishqaleh），距離首都德黑蘭東北方約800公里，除了死傷人數逐漸增加外，不少房子嚴重倒塌，村莊面目全非，災情相當慘重。

地震發生在當地時間13日深夜11時01分，台灣時間週日凌晨2時，目前救災行動持續中，許多民眾在瓦礫堆中等待救援。