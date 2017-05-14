伊朗規模5.8地震 已知2死超過200傷
2017-05-14 07:50
車子被房子磚塊砸。（圖取自earthquakereport）
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗傳出規模5.8的大地震，當地媒體報導，目前災情慘重，已知有2人死亡，大約220人受傷，目前死傷人數仍在攀升。
伊朗通訊社（IRNA）報導，震央在皮斯奎拉鎮（Pishqaleh），距離首都德黑蘭東北方約800公里，除了死傷人數逐漸增加外，不少房子嚴重倒塌，村莊面目全非，災情相當慘重。
地震發生在當地時間13日深夜11時01分，台灣時間週日凌晨2時，目前救災行動持續中，許多民眾在瓦礫堆中等待救援。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 明天起鋒面影響全台 雨勢將持續一週
- 後龍英才書院遊客少 標租拚轉型
- 自由廣場》醫療外交的核心價值
- 創意書法「寫食」 小吃明信片吸睛
- 一週大事（5月7日至13日）
- 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 二代艦進入中年 性能提升須加快
- 中了勒索病毒「WannaCry」 就連工程師都沒轍
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 相依牽手63年 每天逗笑失智妻子
- 台塑汽柴油 週一價格不變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese institutions reported safe after attack
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 國民黨食安遊行 六候選人都到場
- 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- 黨公職募款責任額 民進黨幾乎百分百達標
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- （影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 單親媽獲助 不忘教5子女感恩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Attack affects computer systems worldwide
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 虐瞎員工眼睛 無惡不作老闆收押
- 扶持弱勢婦女 海線服務中心啟用
- 公共運輸「搭到飽」月票 十月上路
- 柯博文賣火鍋 送暖單親媽賀節
- 宜蘭縣運開鑼 2700選手較勁
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 獲選宜蘭模範媽 收表揚公文隔日病逝
- 不放棄唐氏症兒 「千層媽媽」展韌性
- 台灣無法出席WHA 學者：國際參與應跳脫兩岸框架
- 賀陳旦︰軌道取代公路 成為公共運輸骨幹
- 起步快、停車快、彈性大//輕軌 增加都市開發的可能性
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New navy frigates welcomed to port
- 成全明年想旅外 「大王條款」又一條?
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：伊朗規模5.8地震 已知2死超過200傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分