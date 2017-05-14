| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台灣之光！宜蘭市長江聰淵揮台灣國旗到大聯盟開球 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

伊朗規模5.8地震 已知2死超過200傷

車子被房子磚塊砸。（圖取自earthquakereport）

2017-05-14  07:50

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗傳出規模5.8的大地震，當地媒體報導，目前災情慘重，已知有2人死亡，大約220人受傷，目前死傷人數仍在攀升。

伊朗通訊社（IRNA）報導，震央在皮斯奎拉鎮（Pishqaleh），距離首都德黑蘭東北方約800公里，除了死傷人數逐漸增加外，不少房子嚴重倒塌，村莊面目全非，災情相當慘重。

地震發生在當地時間13日深夜11時01分，台灣時間週日凌晨2時，目前救災行動持續中，許多民眾在瓦礫堆中等待救援。

廣告
  • 許多民眾的房屋面目全非。（圖取自earthquakereport）

    許多民眾的房屋面目全非。（圖取自earthquakereport）

  • 房子垮的垮、倒的倒。（圖取自earthquakereport）

    房子垮的垮、倒的倒。（圖取自earthquakereport）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊朗 地震
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：伊朗規模5.8地震 已知2死超過200傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.