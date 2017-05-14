希臘火車出軌撞民宅 至少4人死亡

列車衝入附近一間民宅，但事故原因仍不明。（美聯社）

2017-05-14 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕希臘北部13日一列火車發生脫軌意外，至少4人死亡，5人受傷。當地相關單位正在釐清事發原因。

據《路透》報導，列車預計從希臘首都雅典前往第二大城市薩洛尼卡（Thessaloniki），途經北部城鎮安德卓洛（Adendro）時翻覆。當地警方表示，列車衝入附近一間民宅，但目前事故原因仍不明。

雅典通訊社（Athens News Agency）報導，列車上約有100名乘客，至少有5節車廂脫軌，司機受傷嚴重。目前救援行動正在進行中。