05/14 各報重點新聞一覽

2017-05-14 06:21

自由時報

新勒索病毒「想哭」襲擊全球

全球逾一百個國家和地區十二日起陸續遭到名為「想哭（WannaCry或WCry）」的勒索病毒軟體攻擊，中毒電腦的所有檔案將被強制封鎖並加密，受害方要支付贖金方能解密，否則將遭刪除。俄羅斯、烏克蘭和台灣均被外電指為「重災區」。

詳見新勒索病毒「想哭」襲擊全球。

林奕含雙親：還有人裝聾作啞

作家林奕含的父親林炳煌和母親賴嘉芳昨天透過LINE群組發出第四次聲明，表示一定會全力配合檢方調查，也期待蒼天有眼。警方透露，由於十三、十四日是假日，檢方應該會在週一與林家聯絡。民進黨立委王定宇表示，林爸爸先前因辦喪事，才向南檢請假，接下來所有的答案都會揭曉。

詳見林奕含雙親：還有人裝聾作啞。

反潛生力軍 兩派里艦抵台

我國向美國所採購的兩艘派里級巡防艦─「銘傳」軍艦（PFG-1112）與「逢甲」軍艦（PFG-1115），今年三月自美國啟航後，歷經六十餘天的航程，昨日在國人與官兵眷屬的期待下，駛進左營軍港，順利返抵國門，未來兩艦將編入位於澎湖的一四六艦隊，負責台灣海峽的偵巡任務。

詳見反潛生力軍 兩派里艦抵台。

蘋果日報

龍鳳胎產婦心跳突停 20醫護 3分鐘搶回母子3命

驚心動魄！20多位醫護齊心與死神拔河，逆轉一場極可能「一屍三命」的結局！懷龍鳳胎的婦人廖詩婷上月19日因呼吸急促被送抵高醫附醫，醫師評估須立即剖腹產，不料詩婷一上產檯即心跳停止，為避免電擊傷到胎兒，醫療團隊中有人立刻接力做心肺復甦術，有人迅速剖腹，救出一對瀕缺氧的胎兒，之後馬上對詩婷電擊，終讓心跳已停了3分鐘的她回復心跳，日前母子3人健康出院。詩婷說，謝謝醫師們「見死也救」的堅持，讓她和兒女今天才能共度母親節。

勒索病毒襲99國 台第4慘

全球99國前天開始遭到「史無前例」的大規模電腦駭客攻擊。駭客散播名為「WCry」（亦稱WannaCry）惡意勒索軟體，鎖住受害者的所有電腦檔案，要求約1.8萬元台幣贖金，否則永遠無法取回檔案。據統計全球至少發生5.7萬起攻擊事件，俄羅斯為重災區，台灣是第4大受害國。昨桃園有1名受害者報案，批踢踢網友也有不少人中鏢。

聯合報

資源錯置掏空未來？ 新舊政府隔空辯前瞻

前瞻基礎建設計畫引發新舊政府交鋒，蔡英文總統與兩位前閣揆江宜樺、毛治國昨天下午針對前瞻計畫，隔空大論辯。蔡英文總統昨天與高中生對談時，強調前瞻計畫是以解決問題為導向，對未來的投資。江宜樺和毛治國則強烈質疑，前瞻計畫造成資源錯置，財政負擔，掏空台灣的未來。

不明檔案別亂點！ 勒索軟體駭99國…台灣重災區

全球近百個國家地區十二日集體遭勒索軟體（Ransomware）前所未見的大規模駭攻。駭客近十小時內至少發動七萬五千次攻擊，以台灣、俄羅斯、烏克蘭為首要目標。英國、美國、中國大陸、俄羅斯、西班牙、義大利也都是受害國。受害者多為公司、醫院、學校，又以英國醫療衛生系統與國際託運公司「聯邦快遞」（FedEx）受害最烈。

中國時報

母親節前 林奕含雙親再發聲明：有人繼續裝聾作啞

女作家林奕含自殺身亡牽扯出她曾遭補教名師誘姦往事，12日告別式後，由父母與胞兄帶著骨灰回台南 ，她的雙親13日發出第4份聲明，直指「還是有一些人繼續裝聾作啞」，聲明中表示「預防勝於治療！不要再有下一個房思琪！」，並說「我們一定會全力配合檢調」，也期待蒼天有眼。

勒索病毒WannaCry肆虐全球 俄羅斯、印度、台灣 受害最嚴重

駭客團體12日透過詐騙電郵，向全世界散播新型勒索病毒「WannaCry」。防毒軟體公司估計，近百國、逾14萬電腦受害，是至今最大規模的勒索病毒攻擊。英國許多醫院，以及美國、西班牙及法國大型企業均中招。感染最嚴重國家則是俄羅斯、印度和台灣。