趕赴母親節活動 山路翻車23死11傷

2017-05-14 06:11

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一輛載著大批母親及子女的巴士，趕著出席當地舉辦的母親節活動，卻在途中意外翻落山坡，造成23死、11傷的悲劇，傷亡者都是土國民眾。

《Vatan》報導，載著參加母親節活動的旅遊巴士共有6輛，從伊茲密爾（Izmir）駛往著名度假區馬爾馬里斯（Marmaris），行駛曲折山路，在一個轉彎處，其中一輛突然失控衝出護欄，墜落道路下方15公尺處，肇事巴士還壓毀1輛汽車，內有3人。當局初步調查，可能是巴士煞車系統故障造成。