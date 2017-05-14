北韓今晨試射導彈 墜入日本海
2017-05-14 06:06
南韓軍方表示，北韓今日清晨發射一不明物體。（歐新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方表示，北韓在今日清晨在西部平安北道龜城附近，發射一物體，目前尚不清楚發射的物體為何。日本政府表示，北韓發射的是一枚彈道導彈。
據日本《產經新聞》報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，北韓於當地時間上午5時28分左右，發射一枚導彈，飛行約30分鐘後，墜入日本海，但並未落在日本經濟海域。
菅義偉說，此次北韓試射導彈，明顯違反聯合國國決議案，日本對北韓試射導彈的行為表示強烈譴責、無法容忍。
據《韓聯社》報導，這次北韓發射的物體疑似為彈道導彈，發射地點位於北韓首都平壤西北方的龜城附近，龜城疑似為北韓先前試射中程導彈的地點。
這次北韓試射飛行物體，是從4月29日以後，相隔15日後再次發射物體，也是南韓新任總統文在寅就任以來的第一次試射。
分析指出，目前朝鮮半島局勢出現新變化，美國與北韓有進行對話可能，北韓此次試射飛行物體，目的在增加談判籌碼，掌握主導權。
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