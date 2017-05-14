希臘北部列車出軌 至少10傷

2017-05-14 05:20

〔中央社〕消防隊和警方表示，一列客運列車13日晚在希臘北部出軌，造成至少10人受傷。

希臘新聞網站刊登的照片顯示，其中一節車廂在住宅區附近傾倒。

那列載客列車從雅典駛往位於希臘北部的第2大城第撒隆尼基（Thessaloniki），於亞丁卓鎮（Adendro）附近出軌。警方表示，列車的機車頭衝入附近一間民宅，但事故原因仍不明。

雅典通訊社（Athens News Agency）報導，列車上約有100名乘客。部分媒體稱，有5節車廂出軌。

12輛消防車奉派至列車出軌地區，消防單位表示，正展開搶救作業。