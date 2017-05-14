伊朗偏遠東北部5.7地震 未傳傷亡
2017-05-14 04:36
〔中央社〕官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗偏遠東北部地區今天發生規模5.7地震，震央位於皮斯奎拉鎮（Pishqaleh），人口約2000人的皮斯奎拉鎮位於首都德黑蘭東北方約800公里處。
報導稱，這起地震導致停電，但尚未傳出人員傷亡消息。救難團隊已奉派前往當地。
地震侵襲地區鄰近土庫曼邊界，是農業地區。
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