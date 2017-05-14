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母親節前夕悲劇 土耳其巴士墜崖至少23死

2017-05-14  03:44

〔中央社〕搭載參加母親節旅遊行程婦孺的1輛觀光巴士，今天在土耳其西南部濱海休閒勝地馬麥里斯（Marmaris）附近失控墜崖，造成至少23人死亡和11人受重傷。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，木拉省（Mugla）省長奇契克（Amir Cicek）表示，「很不幸，有20人死亡和另11人受重傷」，並稱那是一起「駭人事故」。

奇契克的副手柯滕（Kamil Koten）表示，那輛巴士衝出護欄，墜入15公尺下方的道路上，砸毀車內有3人的1輛汽車。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）引述柯滕表示，「如果加上汽車內3名死者，死亡人數攀升至23人。」

這起事故發生在沙卡山隘（Sakar Pass）附近，奇契克告訴NTV電視台，已展開調查，「那輛巴士的煞車或許失靈」。

土耳其媒體報導稱，那輛巴士僅搭載參加母親節旅遊行程的婦孺，從西部城市伊茲米爾（Izmir）出發，駛往馬麥里斯。馬麥里斯是土耳其主要的地中海休閒勝地之一，屬高人氣週末渡假景點。

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