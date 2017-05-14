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小型飛機墜毀波士尼亞南部 5死
2017-05-14 02:00
〔中央社〕警方表示，1架小型飛機今天在波士尼亞南部城鎮莫斯塔（Mostar）附近墜毀，造成5人罹難，包括3名小孩在內。
值勤警官告訴路透社，這起事故於當地時間下午3時50分（格林威治時間13時50分）發生，警察、消防隊員、救護人員以及1名檢察官已抵達墜機事故現場。
值勤警官說，「5人罹難，包括飛機駕駛和據報3名小孩」，並稱那架飛機墜地後起火，第5名罹難者的身分尚未查明。
美聯社報導，莫斯塔警方今天表示，小型飛機墜地後起火燃燒，完全焚毀。警方又說，已證實有3名小孩喪生。
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