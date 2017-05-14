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埃及中部地下墓穴 挖到17具木乃伊
2017-05-14 00:28
埃及考古學家在敏亞省（Minya）的地下墓穴，發現17具木乃伊。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕埃及古物部昨天宣布，考古學家在首都開羅以南敏亞省（Minya）的地下墓穴，發現至少17具木乃伊。
《路透》報導，在距離埃及開羅以南250公里的敏亞（Minya）找到一個古老的墓地，至少有17具全身完整的木乃伊已經被發現。團隊領導表示，墓穴內可能還有包括婦女，小孩與嬰兒的木乃伊。
根據開羅大學挖掘行動主任哈姆薩（Mohamed Hamza）的說法，這些木乃伊的歷史，估計可回溯至希臘羅馬時期，不過仍尚未證實確切的時間。
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