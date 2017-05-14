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日本智庫呼籲：日本應立即加入亞投行

2017-05-14  00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普退出太平洋貿易協定（TPP），日本出現加入由中國領導的亞洲基礎建設投資銀行（亞投行，AIIB）的聲音，由數名日本政府前官員、專家學者以及企業家組成的智庫，11日召開記者會呼籲日本政府立即加入亞投行。

綜合媒體報導，智庫代表、日本前駐聯合國大使谷口誠表示，日本政府應立即加入亞投行。如果日本能加入亞投行，參與中國主導的一帶一路經濟戰略中，除了對區域和全球經濟發展有利以外，也能大幅改善中日關係。

谷口誠表示，至今日本仍未決定參加亞投行，令人感到不可思議。整個亞洲，未加入亞投行的僅剩少數國家。日本一味追隨美國，不加入亞投行跟美國的消極態度有所關係，這可能導致，日本未來將在全球競爭中錯失機會。

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  • 日本出現加入由中國領導的亞投行（AIIB）的聲音。（彭博）

    日本出現加入由中國領導的亞投行（AIIB）的聲音。（彭博）

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