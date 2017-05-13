親自提分手怕尷尬？加拿大兄弟檔開「分手專賣店」

2017-05-13 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕很多現代人在提分手時因為怕尷尬，會透過手機訊息方式告知對方。加拿大一對兄弟現在更架設了一個分手網站，替那些完全沒有勇氣親自向對方提出分手的人結束關係。

加拿大兄弟檔艾文（Evan Keast）和麥肯齊（Mackenzie Keast）開設了一個「分手專賣店（The Breakup Store）」網站，這個網站專門替那些沒有勇氣親自向男朋友、女朋友提出分手的人結束一段感情。最便宜的分手服務只要10加幣（約220元新台幣），網站會代替客人向對方發電子郵件或訊息提分手。網站也另外提供較高價的分手服務，像是包含「分手禮物」的服務，如果要網站代客送給對方一瓶酒和一盒餅乾，收費是80加拿大元（約1770元新台幣）。

艾文告訴《BBC》，「分手專賣店」的靈感來自他的一個前女友，她想提分手時卻沒有親口說出，就只是沒回電話和訊息，這讓艾文明白，有些人沒有勇氣主動要求結束關係。麥肯齊直言，雖然這種分手方式令人感到不安，但隨著時代的改變，人們結束一段感情的方式也會隨著改變。