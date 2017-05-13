教宗訪葡萄牙 50萬信徒參與封聖儀式

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天於法蒂瑪（Fatima），為2名牧童主持封聖彌撒，吸引共50萬名信徒參與。（美聯社）

2017-05-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達葡萄牙中部城鎮法蒂瑪（Fatima），紀念聖母於當地顯靈100週年，並為當年2名牧童主持封聖彌撒，吸引共50萬名信徒參與。

據《路透》和《BBC》報導，封聖彌撒吸引了約50萬人參與。傳聞1917年在葡萄牙法蒂瑪，聖母連續顯現給3名牧童分別為路濟亞（Lucia）、雅欽大（Jacinta）及方濟各（Francisco），並做出3個預言。聖母顯現後，法蒂瑪因此成為世界著名的天主教朝聖地之一。

方濟各與雅欽大分別在見證聖母後，不久便分別於1919及1920年病逝，並於今天封聖。路濟亞則於2005年，才以高齡97歲逝世，目前已進入封聖程序。