白宮電影院首度開放 歷任總統最愛看這個...

2017-05-13 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統官邸「白宮」裡其實有個私人電影院，可供第一家庭觀賞電影。現在第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）決定開放白宮電影院，讓一般民眾也可以參觀。

綜合報導指出，梅蘭妮亞最近開放民眾參觀白宮內的電影院，她認為白宮屬於全國民眾，所以希望每位撥冗來白宮參觀的人都能接觸白宮電影院豐富的歷史和深厚的傳統。這個電影院會依照歷屆總統的喜好來進行電影播放，因此也記錄著每位總統的電影喜好。

艾森豪（Dwight Eisenhower）喜歡看西部片，尼克森（Richard Nixon）則愛看《勝利之歌（Yankee Doodle Dandy）》等黑白歌舞片。而最愛看電影的總統則非卡特（Jimmy Carter）莫屬，他在任內每週都看2到3部片，總共看了480部片，數量遠超過其他美國總統。

根據白宮博物館網站指出，演員出身的雷根（Ronald Reagan）喜歡在生日時和夫人一起看自己主演的電影。而小布希（George W. Bush's）則是愛看《王牌大賤諜》（Austin Power）系列電影，但當美國在阿富汗和伊拉克發動戰爭時，據傳小布希就改成看戰爭類的電影

而歐巴馬（Barack Obama）過去曾在探討美國南方種族偏見的電影《梅岡城故事（To Kill a Mocking Bird）》上映50週年之際，在白宮電影院放這部片。而現任總統川普自上任以來，則是已在白宮電影院放了2次《海底總動員2》。