土耳其觀光巴士翻落懸崖 20死11傷

土耳其當地稍早發生一起觀光巴士墜谷意外，造成至少20人死亡、11人輕重傷。（歐新社）

2017-05-13 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部穆拉省（Mugla）發生一輛境內旅遊巴士墜崖意外，造成至少20死，11輕重傷的慘劇。

綜合外媒報導，土耳其南部度假勝地馬爾馬里斯（Marmaris）今日發生一起嚴重的交通事故，一輛載滿42名遊客的觀光巴士，疑因碰撞上障礙物而整輛巴士失控墜落懸崖。

穆拉省省長阿米爾（Amir Cicek）說：「令人遺憾的是，事件中有20人死亡，另有11人受傷。」目前據悉在傷亡名單中並未有外國人在列。