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日產汽車英國廠 也遭勒索病毒攻擊！

2017-05-13  21:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本汽車大廠日產（Nissan）發言人今天表示，其位於英國桑德蘭 （Sunderland）的製造廠，也受到肆虐99個國家的「勒索病毒」感染，目前產線受到影響，可能有7000名員工受到影響。

據《路透》報導，日產汽車發言人今天表示：「跟許多團體機構一樣，我們英國的工廠在星期五晚上也受到「勒索病毒」感染，並且影響了我們的系統。目前團隊正在努力解決問題當中。」被問到該工廠7000名員工是否因此工作受到影響，發言人則拒絕回應。

約99個國家本月12日開始遭大規模「勒索軟體」網路攻擊，受害者的文件或檔案會自動加密無法打開，並被要求用比特幣支付300美元（約9000臺幣）來解密。

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  • 日產汽車（Nissan）位於英國桑德蘭 （Sunderland）的製造廠，內部系統遭「勒索病毒」感染，可能影響廠內約7000名員工。（路透）

    日產汽車（Nissan）位於英國桑德蘭 （Sunderland）的製造廠，內部系統遭「勒索病毒」感染，可能影響廠內約7000名員工。（路透）

  • 遭感染的電腦會跳出紅色畫面，要求支付相當於300美元（約9000臺幣）的比特幣，否則檔案將無法回復。（美聯社）

    遭感染的電腦會跳出紅色畫面，要求支付相當於300美元（約9000臺幣）的比特幣，否則檔案將無法回復。（美聯社）

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