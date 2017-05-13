日產汽車英國廠 也遭勒索病毒攻擊！
2017-05-13 21:17
〔即時新聞／綜合報導〕日本汽車大廠日產（Nissan）發言人今天表示，其位於英國桑德蘭 （Sunderland）的製造廠，也受到肆虐99個國家的「勒索病毒」感染，目前產線受到影響，可能有7000名員工受到影響。
據《路透》報導，日產汽車發言人今天表示：「跟許多團體機構一樣，我們英國的工廠在星期五晚上也受到「勒索病毒」感染，並且影響了我們的系統。目前團隊正在努力解決問題當中。」被問到該工廠7000名員工是否因此工作受到影響，發言人則拒絕回應。
約99個國家本月12日開始遭大規模「勒索軟體」網路攻擊，受害者的文件或檔案會自動加密無法打開，並被要求用比特幣支付300美元（約9000臺幣）來解密。
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