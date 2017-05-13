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台媒採訪WHA遭拒 聯合國：必須是聯合國承認的國家

聯合國發言人委洛奇昨日指出，根據聯合國對採訪的相關規定，媒體必須是來自聯合國承認的國家，才能申請到採訪證。（資料照，記者甘芝萁攝）

2017-05-13  20:46

〔即時新聞／綜合報導〕繼我國沒有獲得邀請函，可能無法參加本屆世界衛生大會（WHA）後，也傳出我國《中央社》向聯合國歐洲總部申請採訪WHA也被拒。聯合國發言人委洛奇（Alessandra Vellucci）昨（12）日指出，「根據聯合國對採訪的相關規定，媒體必須是來自聯合國承認的國家，才能申請到採訪證。」

根據《風傳媒》報導，委洛奇昨日主持聯合國新聞處的例行說明會時，被問到台灣媒體採訪WHA為何受阻時，委洛奇表示，媒體申請採訪證必須提交派任書、記者證以及身分識別證（ID），如果核發ID的國家不為聯合國承認，那麼就無法申請到採訪證。委洛奇表示，聯合國的規定向來如此。

根據昨日《中央社》報導，聯合國以電郵通知中央社記者，表示拒絕核發WHA採訪證，且未說明原因。

第70屆WHA將於5月22日在瑞士日內瓦舉行，WHO未邀台灣出席，台媒採訪也遭拒。去年台灣也未受邀參與國際民航組織（ICAO），採訪證申請也被打回票。

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