快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
年輕媽媽與女嬰遇死亡車禍 這張現場照安慰了家屬
2017-05-13 23:50
有美國民眾上月在半路目擊車禍現場，當時隨手拍下的畫面意外引發外界關注，有人認為畫面中照往車禍現場的那道光，就像是通往天堂的通道。（圖擷自TODAY）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名23歲的年輕母親上月與9個月大的女兒及另一名28歲的媽媽駕車外出，行車到半路卻失控並引發死亡車禍，導致3人均罹難。當時現場有民眾拍下事故畫面，原本是要藉此向公司證明她被困在半路，不過照片中的一個特殊畫面，意外的讓家屬感到安慰，甚至也因此引發外界格外關注。
外媒報導指出，23歲的漢娜（Hannah Simmons）上月25日帶著9個月大的女兒及28歲的朋友蘿倫（Lauren Buteau）一同駕車外出，但半路上車輛卻意外失控並撞上其他車輛，且3人都因此罹難。這起車禍也在當地早成交通阻塞，一名行車經過該處的女子亞妮莎（Anisa Gannon）為證明她在半路受困，當下便對著事故現場拍了照片。
不過很湊巧的是，亞妮莎所拍下的照片中，竟出現一道從天空照往車禍現場的光線，且細看光線中還有兩顆小小的圓球，讓目擊者的家屬在看到照片時直呼，簡直就像是通往天堂的通道。
雖然外界推測這張特殊的畫面可能是擋風玻璃或鏡頭上的反射光所導致，不過當漢娜的家屬收到這張照片時仍感到一陣安慰，認為漢娜跟她女兒是被接去天堂了，漢娜的媽媽在受訪時也表示，這張照片是一份特別的禮物。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 成大教授驚傳校園墜樓 妻淚訴：煮一桌菜等無人
- 告別林奕含／ 爸媽斷腸 丈夫痛哭
- 台中》農業區違章工廠 涉工安、環安才排拆
- 《觀察筆記》委曲不能求全
- 美國隊長失戀囉 13號特工歡喜被套牢
- 【真言社】未竟之夢
- 男墜10樓卡進花圃 樹枝插入頭部命危
- 奇！24小時放送佛經 瀕死老荔枝樹活過來了
- 泰安服務區 飛雁旗艦館揭幕
- MLB》正妹球場「脫衣乳搖」 馬林魚球團火大（影音）
- 郭總統? 林百里不看好
- 防蝶戀花重演// 高風險遊覽車司機 交部要專案調訓
- 明鋒面南移 北部雨勢減緩 中南部多雲到晴
- 符合判決、未歧視精神疾病／衛福部長：凶手姓名可報導
- 曾被Selina飆罵 Ella終自首月子荒唐事
- 媽媽盟抗議不當性平教材 教部︰已釐清無不妥
- 原小巨蛋用地 將規劃兒童樂園、VR、AR體感中心
- 「權勢性交」年僅54件 婦團憂暗藏龐大黑數
- 佳士得春拍今明預展 愛馬仕珍稀皮革包誘客
- 飛官捨身 母不捨 學弟妹代陪母親節
- 縣市首長第1人！江聰淵明登MLB皇家隊主場開球
- 女遭性侵祼逃呼救 中壢3路人冷漠不理
- 產品策略不對 難逃八掛山魔咒
- 洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
- 農地申建羽球館 竟開家具行
- 毒鴛鴦互咬吸毒 雙雙遭逮送法辦
- 前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會
- 美售兩派里艦今抵台 反潛戰力躍進
- JLPGA保險之窗高球賽》球場泡湯 盧曉晴並列第2
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 太陽、湖人到火箭 丹東尼遇波總全輸
- 美巡賽選手錦標賽》賈西亞一桿進洞 賽史第8人
- 蕭敬騰瘋直播 最想傳遞ＸＸＸ
- 最高院認為：兩公約是敦促非強制／精神障礙害5命仍判死
- 防波堤挖溝種樹 議員譏「琉球奇景」
- 宜市長江聰淵大聯盟開球 盼美台國旗同進場
- 自由廣場》財政部專扯小英後腿？
- 策展米開理 吉亞站台
- （專訪）林明禎斷生父改母姓 她懂謝金燕的苦
- 台商培訓印尼人才
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年輕媽媽與女嬰遇死亡車禍 這張現場照安慰了家屬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分