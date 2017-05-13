年輕媽媽與女嬰遇死亡車禍 這張現場照安慰了家屬

有美國民眾上月在半路目擊車禍現場，當時隨手拍下的畫面意外引發外界關注，有人認為畫面中照往車禍現場的那道光，就像是通往天堂的通道。（圖擷自TODAY）

2017-05-13 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名23歲的年輕母親上月與9個月大的女兒及另一名28歲的媽媽駕車外出，行車到半路卻失控並引發死亡車禍，導致3人均罹難。當時現場有民眾拍下事故畫面，原本是要藉此向公司證明她被困在半路，不過照片中的一個特殊畫面，意外的讓家屬感到安慰，甚至也因此引發外界格外關注。

外媒報導指出，23歲的漢娜（Hannah Simmons）上月25日帶著9個月大的女兒及28歲的朋友蘿倫（Lauren Buteau）一同駕車外出，但半路上車輛卻意外失控並撞上其他車輛，且3人都因此罹難。這起車禍也在當地早成交通阻塞，一名行車經過該處的女子亞妮莎（Anisa Gannon）為證明她在半路受困，當下便對著事故現場拍了照片。

不過很湊巧的是，亞妮莎所拍下的照片中，竟出現一道從天空照往車禍現場的光線，且細看光線中還有兩顆小小的圓球，讓目擊者的家屬在看到照片時直呼，簡直就像是通往天堂的通道。

雖然外界推測這張特殊的畫面可能是擋風玻璃或鏡頭上的反射光所導致，不過當漢娜的家屬收到這張照片時仍感到一陣安慰，認為漢娜跟她女兒是被接去天堂了，漢娜的媽媽在受訪時也表示，這張照片是一份特別的禮物。